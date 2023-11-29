Киев без летального оружия от НАТО, подарок Путину от ЕС. Ситуация вокруг Украины

НАТО и Украина одобрили программу сотрудничества на 2024 год, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он также заявил о необходимости готовиться к долгим и трудным боям, чтобы "отбросить русских". При этом программа не предполагает передачу Киеву летального оружия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Саммит ЕС по Украине в декабре может стать большим рождественским подарком для президента России Владимира Путина, считают датские СМИ, отмечая отсутствие единства у членов Евросоюза по вопросу поддержки Украины.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

За прошедшие сутки ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, две атаки на краснолиманском направлении, одну атаку на южнодонецком и одну атаку на купянском направлениях. Всего за сутки ВСУ потеряли до 620 бойцов.

По данным Минобороны РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожены живая сила и техника в 107 районах. Среди пораженных объектов - сборочный цех по производству РЛС, склады топлива и авиасредств поражения ВСУ.

Программа сотрудничества

НАТО и Украина приняли программу сотрудничества на следующий год, которая включает энергобезопасность и подготовку ВСУ, сообщил генсек альянса по итогам заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД. Стороны обсудили преобразования, которые Киев должен провести для сближения с альянсом, включая "реформирование системы военных закупок и реформу разведслужб".

Столтенберг заявил, что Украине и НАТО нужно готовиться к долгим и трудным боям, чтобы "отбросить русских", призвав при этом "не недооценивать Россию". Он также подчеркнул, что страны - члены НАТО не оказывают давление на Киев в вопросе начала мирных переговоров с Москвой, и отметил, что оказание Киеву военной помощи является путем к миру. Генсек НАТО выразил мнение, что в переговорах по Украине не заинтересован президент РФ Владимир Путин.

Программа сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год не предусматривает передачу Киеву летального оружия, подчеркнул министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

В НАТО не примут

Страны НАТО согласны в том, что Украина не будет принята в состав альянса в 2024 году, сообщил Сийярто. Это косвенно подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший, что Украина войдет в НАТО, когда все страны альянса с этим согласятся и все условия будут соблюдены.

Ничего не заметил

Глава американской дипломатии сообщил, что не заметил признаков усталости от поддержки Украины во время заседания глав МИД стран НАТО, но увидел "решительную готовность" продолжать помогать Украине. По словам Блинкена, страны НАТО хотят обеспечить Киев всем необходимым для "возвращения территории". Альянс, подчеркнул он, хочет тем самым продемонстрировать недопустимость применения военной силы для расширения границ любого государства.

План Залужного

Главком ВСУ Валерий Залужный разработал план действий, но его сложно реализовать даже с поддержкой западных партнеров, заявил в Брюсселе один из генералов НАТО. "Залужный не утверждал, что у него нет плана. Потому что у него есть план", - сказал генерал. При этом он признал точность оценки Залужным ситуации, а также тот факт, что украинские войска "продвигаются недостаточно быстро".

Почти все требования

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Как сообщило европейское издание газеты Politico, она назвала украинские реформы "глубоко впечатляющими".

Глава ЕК также не согласилась с тем, что Запад устал от Украины, пишет издание. Она подчеркнула, что ЕС по-прежнему поддерживает Киев, но ответственность за это лежит на лидерах.

Привычные обвинения

Украина обвиняет Россию буквально во всем, поэтому обвинения в отравлении жены главы украинской разведки Кирилла Буданова Марианны можно назвать привычными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прозвучавшие из Киева заявления.

"Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию. Это привычное обвинение", - сказал представитель Кремля.

Подарок для Путина

Саммит ЕС по Украине в декабре может стать большим рождественским подарком для президента РФ, говорится в аналитической статье, опубликованной на сайте Danmarks Radio. По мнению автора публикации, на предстоящем саммите представители ЕС вряд ли "сделают формальный шаг и начнут переговоры о вступлении [в ЕС] с Украиной".

Вместо этого саммит "может превратиться в большой европейский рождественский подарок для президента Путина и правителей в Кремле", потому что "в кругах ЕС есть растущая группа политических лидеров, которые сомневаются в том, что Украина сможет выиграть войну" и для которых интересы собственных стран важнее, чем поддержка Украины. В качестве примера приводятся Австрия, Венгрия, Словакия и Польша.