В Катаре заявили, что с начала перемирия из Газы освобождены более 90 заложников

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Более 90 женщин и детей были освобождены из сектора Газа с начала перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"На прошлой неделе неустанные дипломатические усилия, предпринятые по распоряжению эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и в сотрудничестве с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом США Джо Байденом, привели к заключению соглашения, в соответствии с которым было введено четырехдневное гуманитарное перемирие, которое позже было продлено еще на два дня. Также более 90 заложников из числа женщин и детей были освобождены из сектора Газа, 210 палестинских женщин и детей были освобождены из израильских тюрем", - сказал он.

"Мы ожидаем, что Совет Безопасности предпримет дополнительные шаги для достижения устойчивого прекращения огня, а также примет меры для обеспечения беспрепятственных поставок достаточных объемов гуманитарной помощи всем нуждающимся в секторе Газа", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков и женщин. 27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных.