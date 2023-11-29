Глава МАГАТЭ констатировал рост числа атак вокруг АЭС на Украине

По словам Рафаэля Гросси, это вызывает у агентства глубокое беспокойство

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоено ростом числа атак вокруг атомных электростанций на Украине. Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

"Военные действия усилились. Рост числа атак наблюдается как у Запорожской АЭС, где работает наша постоянная экспертная миссия, так и в непосредственной близости от других украинских электростанций, - приводит агентство AFP слова Гросси. - Это вызывает у нас глубокое беспокойство".

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе.

В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.