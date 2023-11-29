Столица Норвегии получит название на языке саамов

Комитет по культуре и образованию городской администрации Осло одобрил название Ослове

СТОКГОЛЬМ, 29 ноября. /ТАСС/. Столица Норвегии Осло скоро получит второе название - Ослове, именно так она называется на языке саамов. Комитет по культуре и образованию городской администрации Осло одобрил еще одно имя города, которое будет официально утверждено в декабре, сообщает телеканал NRK.

По данным телеканала, "выбор названия вызвал большой ажиотаж в саамских общинах". Саамские организации в Осло "отметили символическую важность наличия различия между норвежским и саамским названиями города", пояснил NRK.

При этом нововведение идет вразрез с рекомендациями службы географических названий Саамского парламента, согласно которому название столицы "Осло" не имеет традиционных соответствий ни в одном из саамских языков.

Между тем столичные политики намерены обратиться в министерство местного самоуправления на предмет присвоения саамского названия и коммуне Осло - "Осло суохкан" на луле-саамском и "Осло суохкан" или "Осло йиельда" на северосаамском.