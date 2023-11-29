Глава МИД Австрии считает опасным отказываться от взаимодействия с Россией

Александер Шалленберг приветствовал решение Северной Македонии обеспечить присутствие главы МИД РФ Сергея Лаврова на министерской встрече ОБСЕ в Скопье

ВЕНА, 29 ноября. /ТАСС/. Глава внешнеполитического ведомства Австрии Александер Шалленберг в преддверии заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявил, что страны Запада не должны опасаться взаимодействия с Россией.

"Мы, Запад, не должны бояться взаимодействовать с Россией. Я считаю, что тенденция погружаться в свои собственные эхо-камеры, когда речь идет о внешней политике, крайне опасна", - приводит его слова портал Puls24.

Министр также приветствовал решение Северной Македонии обеспечить присутствие главы МИД РФ Сергея Лаврова на министерской встрече ОБСЕ в Скопье. Он напомнил, что в прошлом году выступал против недопуска Лаврова к встрече в Польше.

Ранее Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения", заявил, что российская делегация примет участие во встрече в Северной Македонии, если Болгария откроет для нее свое воздушное пространство. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова сообщила ТАСС, что такое разрешение получено.

Заседание СМИД ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.