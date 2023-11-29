Глава МИД Австрии заявил, что ОБСЕ находится на "аппарате искусственного жизнеобеспечения"

Александер Шалленберг также считает, что организация тратит 80% своих ресурсов, "сражаясь за выживание"

ВЕНА, 29 ноября. /ТАСС/. Глава внешнеполитического ведомства Австрии Александер Шалленберг в преддверии министерской встречи стран ОБСЕ заявил, что организация сейчас находится на "аппарате искусственного жизнеобеспечения".

Как сообщает телеканал Puls24, министр также считает, что ОБСЕ тратит 80% своих ресурсов, "сражаясь за выживание". По его мнению, страны - члены организации должны взять на себя больше обязательств по поддержке этой структуры. "В будущем ОБСЕ нам понадобится больше, а не меньше", - заявил политик.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе еще можно попытаться спасти от Запада, который пытается использовать ее в своих интересах, но шансы невелики.