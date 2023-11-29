В Британии заявили о сосредоточенности на успехе Brexit, а не на возвращении в ЕС

Как отметил официальный представитель британского премьера, Риши Сунак "с самого начала выступал за Brexit, потому что всем сердцем верит в этот проект"

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Великобритания пользуется преимуществами, которые ей дал Brexit, и делает все, чтобы в долгосрочной перспективе выход из ЕС оказался для Лондона историей успеха. Об этом заявил официальный представитель британского премьера Риши Сунака, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перспективах возвращения королевства в европейское сообщество.

"Полученные после Brexit свободы позволяют нам решать, как усовершенствовать нашу иммиграционную систему. Они гарантируют, что пациенты в Соединенном Королевстве быстрее получат новые лекарства, а также позволяют улучшить условия содержания животных, - сказал сотрудник премьерской канцелярии. - Наш премьер-министр с самого начала выступал за Brexit, потому что всем сердцем верит в этот проект. Мы полностью сосредоточены на том, чтобы обеспечить его успех".

Выступая на мероприятии, организованном газетой Politico, фон дер Ляйен выразила надежду на то, что следующее поколение исправит ошибку, которой, по ее мнению, был выход королевства из состава ЕС.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов.