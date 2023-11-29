Politico: США не будут выдвигать условия для оказания военной помощи Израилю

Эта позиция может спровоцировать столкновения между президентом Байденом и членами Демократической партии

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не будет выдвигать условия для дальнейшей военной поддержки Израиля в ближайшее время. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

"Это не то, что мы сейчас рассматриваем", - заявил изданию один из представителей американской администрации. Газета отмечает, что такая позиция Белого дома может повлечь столкновения Байдена с членами его собственной Демократической партии. Часть ее сторонников заявляет о необходимости введения ограничений на военную помощь Израилю.

24 ноября Байден во время общения с прессой на курортном островке Нантакет, расположенном у атлантического побережья штата Массачусетс, назвал "дельной мыслью" предложение своих однопартийцев выдвинуть условия для оказания военной помощи Израилю. По словам чиновников, Байден в частном порядке жалуется окружению на то, что израильский премьер - сложный партнер.

Подобное заявление, как отметил один из собеседников газеты, создает стратегическую двусмысленность, подразумевающую, что Вашингтон может в перспективе пересмотреть решение о помощи Израилю. Это, по его словам, позволит держать Нетаньяху под контролем.