Президент Литвы 7 декабря объявит, будет ли баллотироваться на второй срок

По словам Гитанаса Науседы, для себя он уже принял решение

ВИЛЬНЮС, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа 7 декабря объявит свое решение о том, будет ли он претендовать на второй срок на посту главы государства.

"Намерен объявить свое решение 7 декабря. Для себя я его уже принял. На все вопросы в моей голове есть ответы", - сказал глава государства в вечернем эфире национального телевидения LRT.

Очередные президентские выборы в Литве назначены на 12 мая 2024 года. Если понадобится второй тур, он будет проведен через две недели. Согласно конституции, больше двух сроков на посту президента избранный глава государства находиться не может.

О намерении баллотироваться на пост уже заявили премьер-министр Ингрида Шимоните, экс-командующий вооруженными силами генерал-лейтенант запаса Валдас Туткус, мэр города Казлу-Руда Мантас Варашка, бывший в период пандемии коронавируса министром здравоохранения Аурелиюс Верига, профессор медицины Эдуардас Вайткус, общественный деятель Антанас Кандротас, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Гедримас Еглинскас и адвокат Игнас Вегеле.