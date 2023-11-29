Премьер Словакии примет в четверг посла России в республике

Роберт Фицо сообщил также, что планирует в этот день встретиться и с американским послом

БРАТИСЛАВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг, 30 ноября, примет посла России в республике Игоря Братчикова.

"Завтра у меня пройдут две встречи [с представителями] двух разных миров. Я встречусь с американским и российским послами [в Словакии]. И это с уважением к каждому из них. У меня нет черно-белого [видения мира], и я отвергаю политику [существования и выражения] одного единственно верного политического мнения", - сказал премьер в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Посольство России подтвердило запланированный на четверг прием российского посла главой правительства Словакии.