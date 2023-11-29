Армия Израиля заявила об уничтожении в Газе трех радикалов, нарушивших условия паузы

Официальный представитель армии Даниэль Хагари напомнил, что днем ранее он сообщал о другом эпизоде, когда в секторе Газа были нарушены условия прекращения огня

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Израильские военные уничтожили в секторе Газа трех радикалов, нарушивших условия режима временного прекращения огня в палестинском анклаве. Об этом сообщил официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

"Войска Армии обороны Израиля находятся в боеготовности на линиях оперативной паузы в Газе. Сегодня военные ликвидировали трех террористов, которые нарушили условия оперативной паузы и создали угрозу нашим силам", - заявил он на вечернем брифинге.

Хагари напомнил, что днем ранее он уже сообщал о другом эпизоде, когда, по данным израильских военных, в секторе Газа были нарушены условия прекращения огня. "Ночью мы расследовали этот инцидент с участием сил, против которых была нарушена пауза, и поняли, что наши силы действовали против террористов, которые бросали в них взрывчатку. Поэтому я сообщаю об убийстве террористов вчера и сегодня и об ответах Армии обороны Израиля. Войска Армии обороны Израиля действуют решительно и продолжат делать это в случае любой угрозы для наших сил", - добавил представитель армии.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. 27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных.