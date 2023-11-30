Байден обсудил с коллегой из ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке

Президент США и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приветствовали сделку по освобождению заложников и гуманитарную паузу в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили в ходе телефонного разговора обстановку на Ближнем Востоке и гуманитарную паузу в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, приветствовали недавнюю сделку по освобождению заложников, а также гуманитарную паузу, которая позволила увеличить объемы помощи населению Газы", - отмечается в тексте.

Кроме того, Байден сообщил, что попросил вице-президента Камалу Харрис принять участие от его имени в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), чтобы "продемонстрировать глобальное лидерство США в области климата" и помочь активизировать возросшие глобальные амбиции в этой сфере. Он выразил президенту ОАЭ признательность за проведение климатической конференции.

Отмечается, что в состав делегации США на COP28 также войдут спецпосланник президента по климату Джон Керри и десятки чиновников высокого ранга.

Конференция пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. На ней ожидаются десятки мировых лидеров.