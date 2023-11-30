В Дубае начинает работу двухнедельный климатический саммит ООН

ДУБАЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Всемирный саммит по климату с участием лидеров более 140 государств открывается в четверг в Дубае - финансовом и технологическом центре Ближнего Востока. Объединенные Арабские Эмираты, будучи председателем 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) и одним из крупнейших производителей нефти в мире, рассчитывают убедить международное сообщество в том, что низкоуглеродное будущее возможно без отказа от ископаемого топлива.

Назначенный президентом COP28 в этом году Султан бен Ахмед аль-Джабер, который занимает пост министра промышленности и передовых технологий ОАЭ, а также руководит Национальной нефтяной компанией Абу-Даби ADNOC, неоднократно говорил о том, что сокращение использования углеводородов требует ответственного подхода. Хотя аль-Джабер признает, что постепенный отказ от традиционных видов топлива неизбежен, приоритетом в борьбе с климатическими изменениями, по его мнению, должно стать применение современных технологических решений, таких как улавливание, утилизация и хранение углерода. Эта концепция, поддерживаемая другими крупными нефтедобывающими странами, может выявить принципиальные разногласия среди участников в вопросе того, какой подход в борьбе с глобальным потеплением следует считать наиболее оптимальным.

Ожидается, что Дубай в дни конференции, которая продлится до 12 декабря, примет более 70 тысяч делегатов из разных стран, включая глав государств, представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Это самое большое число участников Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата за всю историю.

Повестка саммита

Основной задачей делегаций стран на климатическом саммите будет анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Документ был принят 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, участники которой договорились не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

На COP28 стороны впервые проведут Глобальную инвентаризацию Парижского соглашения (GST). Этот процесс должен привести к разработке плана высокого уровня, которым международное сообщество сможет руководствоваться для достижения климатических целей. Затем правительствам придется интегрировать этот глобальный план в национальную политику, чтобы в 2025 году отчитаться перед ООН о результатах прогресса.

Еще одна задача конференции - создать первый в мире фонд для реализации климатических целей, чтобы помочь странам, которые уже понесли непоправимый ущерб от последствий изменения климата, таких как засуха, наводнения и повышение уровня моря. За несколько недель до саммита представители развитых и развивающихся стран согласовали структуру управления фондом. Кроме того, ожидается, что в первые дни конференции правительство ОАЭ объявит о создании специального фонда в размере $25 млрд для стимулирования инвестиций в чистую энергетику.

Участие мировых лидеров

На площадке конференции, которая пройдет в выставочном центре Expo City Dubai, будут организованы сотни мероприятий, посвященных вопросам борьбы с изменением климата. Самым значимым из них станет так называемый сегмент высокого уровня. В течение двух дней - 1 и 2 декабря - главы государств и правительств выступят с национальными заявлениями, в которых постараются донести позиции своих стран в отношении проблем экологии, продовольственной безопасности, защиты от природных бедствий, зеленой энергетики, финансовой поддержки наименее развитых стран для преодоления последствий изменений климата.

Сегмент высокого уровня откроется выступлением президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Делегации других стран Ближнего Востока возглавят, в частности, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Кроме того, в саммите заявлено участие президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Израиля Ицхака Герцога и президента Палестины Махмуда Аббаса.

Согласно официальному списку участников сегмента высокого уровня, распространенному секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на COP28 прибудет ряд европейских лидеров, в том числе премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава правительства Испании Педро Санчес, президент Польши Анджей Дуда и президент Сербии Александар Вучич.

В конференции также примут участие более 30 африканских лидеров, которые рассчитывают, что COP28 предоставит возможность объединить цели борьбы с изменением климата и другие стремления континента, такие как повышение уровня жизни и устойчивость стран к экстремальным погодным условиям.

Российское участие

Российскую делегацию на COP28 возглавит спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В делегацию также войдут руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, заместители министра экономического развития России Владимир Ильичев и Илья Торосов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров и другие.

Росатом примет участие в целой серии мероприятий, которые запланированы в рамках деловой программы COP28. Одним из ключевых событий программы корпорации станет День АСММ - мероприятие, посвященное атомным станциям малой мощности, которое пройдет на полях конференции 4 декабря.

8 декабря в российском павильоне состоится День атома для будущих поколений. В рамках мероприятия руководство Росатома и другие представители отрасли расскажут о своем видении роли атомных технологий в обеспечении энергетического перехода, а также обсудят подходы к обеспечению экологической ответственности при использовании атомных технологий в рамках развития арктического судоходства.