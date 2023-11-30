Минск прекратил действие соглашения с Киевом о выплате пенсий

Оно было подписано в 1997 году

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Белоруссия прекратила действие соглашения с Украиной о взаимном переводе и выплате пенсий. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

"Прекратить действие соглашения между Фондом социальной защиты населения Министерства социальной защиты Республики Беларусь и Пенсионным фондом Украины о взаимном переводе и выплате пенсий, подписанного в городе Киеве 12 июня 1997 года", - говорится в документе.

МИД Белоруссии поручено направить уведомление о прекращении действия соглашения.