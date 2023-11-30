Трюдо заявил, что отмечание Рождества в Канаде не является расизмом

Так премьер прокомментировал реакцию оппозиционера Ива-Франсуа Бланшета на доклад Канадской комиссии по правам человека, в котором утверждалось, что праздник и его традиции - это системный расизм

ОТТАВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что празднование Рождества в североамериканской стране не является проявлением расизма. Об этом он сообщил, выступая в канадском парламенте.

В ходе сессии лидер оппозиционного Квебекского блока Ив-Франсуа Бланшет процитировал доклад Канадской комиссии по правам человека, в котором, по его словам, утверждалось, что "празднование Рождества с использованием рождественских деревьев, семейной [рождественской] музыки и подарков является системным расизмом". Оппозиционер указал, что эта комиссия находится под управлением правительства Канады, поэтому он потребовал ответов от Трюдо на следующие вопросы: "Мне интересно, является ли Санта-Клаус расистом? Стал ли расистом снег? Является ли Рождество расизмом, по мнению премьер-министра?"

"Мне очень приятно встать [со своего места] и попытаться ответить на этот совершенно нелепый вопрос. Очевидно, что Рождество не является расистским явлением", - сказал Трюдо. По его словам, Канада - это страна, где переплетены различные культуры. "Это делает нашу страну более богатой и более разнообразной", - добавил он.

"Мы должны праздновать и Рождество, и Хануку, и другие праздники", - заявил глава правительства. При этом он никак не стал комментировать выводы Канадской комиссии по правам человека.