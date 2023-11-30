Минск выполнил процедуры для вступления в силу соглашения СНГ по радиационному мониторингу

Документ разработали для исключения незаконного распространения ядерных материалов и радиоактивных веществ

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Белоруссия завершила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения в рамках СНГ об обмене данными мониторинга радиационной обстановки. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

"Утвердить соглашение о взаимодействии государств - участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки, подписанное в городе Сочи 8 июня 2023 года, - говорится в документе. - Министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения".

Соглашение было разработано с целью исключения незаконного распространения ядерных материалов и радиоактивных веществ и гарантированного обеспечения радиационной и ядерной безопасности. При разработке документа учитывали принципы и подходы к обеспечению безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях, отраженные в нормах Международного агентства по атомной энергии и других международных организаций.