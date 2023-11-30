Гали Таращански, освобождения которой добивался МИД России, прибыла из Газы в Израиль

В правительстве Израиля заявили, что привержены возвращению всех похищенных и пропавших без вести лиц

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что 13-летняя Гали Таращански, чей отец является россиянином, в составе шестой группы заложников освобождена в секторе Газа и прибыла на территорию еврейского государства. Ранее МИД РФ заявил, что добивается освобождения девочки путем контактов с радикальной палестинской организацией ХАМАС.

"Израильское правительство обнимает 14 граждан, 10 из которых - наши граждане и 4 - иностранные граждане, вернувшихся сегодня на территорию Израиля. Их семьи извещены уполномоченными официальными лицами о том, что они вернулись в Израиль. Правительство Израиля привержено возвращению всех похищенных и пропавших без вести лиц", - говорится в сообщении, к которому прилагается список освобожденных с именем Таращански на первом месте.