США ожидают, что лидеры на саммите по климату в ОАЭ обсудят Израиль и ХАМАС

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов ожидает, что мировые лидеры обсудят палестино-израильский конфликт на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном конференции, начинающей работу в ОАЭ.

"Мы ожидаем, что во время своего пребывания в Дубае вице-президент [США Камала Харрис] получит возможность взаимодействовать с мировыми лидерами, которые соберутся на COP28, в том числе, чтобы обсудить конфликт ХАМАС и Израиля", - сказал чиновник.

Он добавил, что участие Харрис в форуме основано на "лидерстве администрации в смелых действиях глобального масштаба по преодолению климатического кризиса". "В ходе мероприятий в Дубае вице-президент Харрис обратит внимание на исторические инвестиции администрации, направленные на борьбу с климатическим кризисом внутри страны и за рубежом, а также объявит о нескольких инициативах по сокращению выбросов парниковых газов", - подчеркнул чиновник.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Харрис и госсекретарь США Энтони Блинкен примут участие в климатической конференции ООН в Дубае вместо президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

COP28 пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. На ней ожидаются десятки мировых лидеров.