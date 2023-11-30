Красный Крест содействовал освобождению 16 заложников в Газе

ЖЕНЕВА, 30 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) оказал содействие в освобождении 16 заложников, удерживавшихся палестинскими радикалами в секторе Газа. Об этом он проинформировал в социальной сети X (ранее Twitter).

"Мы рады сообщить, что 16 заложников, удерживавшихся в Газе, только что были освобождены при содействии МККК", - говорится в тексте.

Отмечается, что команды гуманитарной организации перевезли и передали бывших пленников израильским властям.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Сделка вступила в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была отпущена первая группа заложников.

27 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил о том, что Израиль и ХАМАС при помощи посредников достигли принципиальной договоренности о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.