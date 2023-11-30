Греческие депутаты запросили у главы МИД ответ по поводу закрытия генконсульства в Москве

АФИНЫ, 30 ноября. /ТАСС/. 16 депутатов главной греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА) направили запрос главе МИД Греции Йоргосу Герапетритису с просьбой пояснить, каковы причины прекращения работы генконсульства Греции в Москве и намерен ли министр добиваться возобновления действия соглашения об открытии этого дипучреждения. Об этом сообщает орган этой партии газета "Авги".

По информации издания, запрос в парламенте главе МИД по поводу закрытия генерального консульства Греции в Москве направлен по инициативе главы сектора внешней политики партии СИРИЗА - ПА Рены Дуру. В запросе указывается на объявленное Россией прекращение с 1 ноября действия соглашения от 2002 года между правительствами РФ и Греции об открытии греческого генконсульства в Москве. "В связи с этим главе МИД заданы следующие вопросы: По каким причинам генконсульство в Москве прекратило работу? Каковы будут последствия для национальных интересов страны? Намерен ли он потребовать возобновления действия соглашения об открытии генерального консульства?" - говорится в публикации.

"Авги" публикует текст данного запроса, под которым подписались 16 депутатов.

В сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте официального интернет-портала правовой информации, ранее говорилось, что "1 ноября 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Греческой Республики об открытии генерального консульства Греческой Республики в городе Москве, заключенного в форме обмена нотами от 22 февраля 2002 года".

В 2022 году визовый и гражданский отдел генконсульства Греции в Москве приостанавливали работу в связи с высылкой дипломатов.