Глава МИД Армении и госсекретарь США обсудили вопросы безопасности в регионе

Арарат Мирзоян и Энтони Блинкен рассмотрели процессы, связанные с мирным урегулированием между Ереваном и Баку

ЕРЕВАН, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы безопасности в регионе и мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

"Собеседники обсудили вопросы безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также процессы, связанные с мирным урегулированием между Арменией и Азербайджаном. В ходе беседы министр Мирзоян, сообщил, что Армения передала Азербайджану очередные предложения по мирному договору, несмотря на неконструктивную позицию Баку", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что главы внешнеполитических ведомств Армении и США обсудили региональные программы. Мирзоян представил проект "Перекресток мира" и отметил его преимущества для стабильности в регионе.

Мирзоян и Блинкен рассмотрели также вопросы двусторонней армяно-американской повестки. Состоялся обмен мнениями относительно перспектив расширения сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.