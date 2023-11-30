NBC: ХАМАС и Израиль готовы продлить гуманитарную паузу как минимум еще на два дня

По данным телеканала, официальные лица еще не объявили о таком соглашении

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС готовы продлить соглашение о гуманитарной паузе в секторе Газа. Об этом сообщил в среду телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного арабского дипломата.

По его данным, официальные лица еще не объявили о соглашении о продлении режима прекращения огня, однако ожидается продление гуманитарной паузы как минимум на два дня.

Телекомпания CNN ранее информировала, что представители Египта, Израиля, Катара и США работают над продлением паузы в боевых действиях в Израиле и секторе Газа и надеются, что прекращение огня продолжится в четверг, если в среду ХАМАС освободит не менее 10 израильтян из числа заложников.

В Катаре находятся директор ЦРУ Уильям Бернс, глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и представители Катара, которые поддерживают тесные связи с политическим руководством ХАМАС. По данным источников, руководители разведок обсудят следующий этап соглашения о прекращении огня.