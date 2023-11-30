Американский эсминец сбил в Красном море запущенный из Йемена БПЛА

В Центральном командовании ВС США отметили, что корабль и экипаж не пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Эсминец ВМС США сбил в Красном море беспилотник, предположительно запущенный с территорий, подконтрольных мятежникам-хуситам в Йемене. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США.

"В южной части Красного моря эсминец ВМС США "Карни" сбил беспилотный летательный аппарат иранского производства KAS-04, запущенный из районов Йемена, подконтрольных хуситам", - говорится в заявлении командования, опубликованном на странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Хотя его [БПЛА] намерения неизвестны, БПЛА направлялся в сторону [американского] военного корабля", - отмечает командование. Эсминец и экипаж не пострадали.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что США заметили якобы принадлежащий Ирану беспилотник рядом со своим авианосцем "Эйзенхауэр" в Персидском заливе.