Байден заявил, что США будут добиваться освобождения всех удерживаемых ХАМАС заложников

Американский президент отметил, что почти 100 пленных вернулись к родным

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет добиваться освобождения всех удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников.

Как следует из заявления Байдена, распространенного пресс-службой Белого дома, в числе освобожденных 29 ноября 16 заложников ХАМАС отпустило Лиат Бейнин, имеющую гражданство Израиля и США. "Мы настроены добиваться освобождения всех лиц, которых ХАМАС взяло в заложники во время жестокой террористической атаки на Израиль 7 октября, в том числе супруга Лиат, Авива", - заявил американский лидер.

По словам Байдена, договоренности ХАМАС и Израиля "привели к ощутимым результатам". "Почти 100 заложников вернулись к своим родным", - подчеркнул он, отметив, что в последние несколько дней в сектор Газа ежедневно поступало более 200 грузовиков с гуманитарной помощью. "Впервые с начала конфликта помощь достигла северной части Газы", - отметил Байден.

Пресс-служба армии еврейского государства ранее проинформировала, что группа из 10 израильских и 4 таиландских заложников, удерживавшихся палестинскими радикалами в секторе Газа, уже прибыли в Израиль. В канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху уточнили, что 29 ноября были также освобождены две гражданки России, которых отпустили вне рамок сделки по освобождению израильских заложников в обмен на палестинских заключенных в Израиле.