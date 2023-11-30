Минобороны Бразилии усилило охрану северной границы

Решение обусловлено напряженностью между Венесуэлой и Гайаной из-за территориального спора

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Бразилии приняло решение направить дополнительный контингент войск для охраны северной границы страны на фоне напряженности между Венесуэлой и Гайаной из-за территориального спора.

"В северных приграничных регионах страны увеличено военное присутствие", - приводит местный новостной портал G1 выдержки из заявления ведомства.

Власти Венесуэлы планируют проведение 3 декабря консультативного референдума в защиту прав Боливарианской Республики на спорную с Гайаной территорию к западу от реки Эссекибо.

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.