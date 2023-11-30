Бизнесмен заявил о проблемах со сном "из-за опасений по поводу ИИ"

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Владелец компаний SpaceX, Tesla и соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск опасается, с какой скоростью развивается искусственный интеллект (ИИ). Об этом он заявил на мероприятии газеты The New York Times.

"У меня были проблемы со сном из-за опасений по поводу ИИ", - сказал он. Маск отметил, что в ближайшие три года ИИ "сможет написать такой же хороший роман, как, скажем, Джоан Роулинг", создать новую технологию или открыть новый раздел физики.

Ранее Маск уже говорил, что считает искусственный интеллект потенциальной угрозой существованию человечества. Он сравнил стремительно развивающуюся технологию с "обоюдоострым мечом", который можно использовать как во вред, так и во благо.