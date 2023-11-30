Парагвайского чиновника отстранили за подписание меморандума с несуществующей страной

В Министерстве сельского хозяйства и животноводства республики подчеркнули, что "подписанный с индуистской организацией "Кайласа" документ не имеет юридической силы, поскольку не был одобрен главой ведомства

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства и животноводства Парагвая отстранило главу аппарата ведомства Арнальдо Чаморро за подписание меморандума о сотрудничестве с несуществующей страной Кайласа.

"Назначить господина Луиса Мигеля Паредеса Вегу временным главой аппарата министерства сельского хозяйства и животноводства вместо господина Арнальдо Хавьера Чаморро", - говорится в указе, опубликованном на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

Министерство подчеркнуло, что "подписанный с индуистской организацией "Кайласа" документ не имеет юридической силы, поскольку не был одобрен главой ведомства.

В интервью радиостанции ABC Чаморро подтвердил, что подписал документ 16 октября, думая, что так называемые Объединенные Штаты Кайласы могут предоставить Парагваю помощь в сфере сельского хозяйства.

"Кайласу" придумал индуистский гуру Свами Нитьянанда, находящийся в розыске из-за предъявленных ему в Индии обвинений в изнасиловании.