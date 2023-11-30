Маск заявил, что не поддержит Байдена на выборах президента в 2024 году

При этом бизнесмен не ответил, отдаст ли свой голос за бывшего американского лидера Дональда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Илон Маск не будет голосовать за президента США Джо Байдена на следующих выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года. Об этом он заявил на мероприятии газеты The New York Times.

"Думаю, я не стал бы голосовать за Байдена", - сказал предприниматель.

При этом Маск не дал четкого ответа на вопрос, поддержит ли он бывшего американского лидера Дональда Трампа. Бизнесмен назвал это "сложным выбором".

Ранее он заявил, что президентом США должен стать обычный здравомыслящий человек. Маск признался, что в 2020 году голосовал за Байдена.

Республиканец Трамп сообщил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост. Демократ Байден также объявил об участии в президентской гонке.