Блинкен обсудил с главой МИД Северной Македонии поставки газа на Балканы

Госсекретарь США поблагодарил Буяра Османи за "прочные двусторонние отношения" между странами

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи поставки природного газа на Балканы для снижения зависимости от российских энергоносителей. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, Блинкен "подчеркнул важность укрепления демократических институтов, в том числе борьбы с коррупцией, а также усиления энергетической безопасности региона за счет поставок нероссийского газа".

В заявлении отмечается, что госсекретарь США поблагодарил Османи за "прочные двусторонние отношения" между Северной Македонией и Соединенными Штатами. Он заявил, что США остаются "надежным партнером и союзником, поддерживающим Северную Македонию на евроатлантическом пути".