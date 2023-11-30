Мадуро призвал к народному единству перед референдумом по территориальному спору с Гайаной

КАРАКАС, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал к народному единству в преддверии референдума по территориальному конфликту с Кооперативной Республикой Гайана, который состоится 3 декабря.

"В единстве всех сил и всего общества я созываю всю Венесуэлу, все университеты подготовиться к голосованию, созываю все политические партии и политические группы - оппозиционные, центристские, правые, левые, - всех в Венесуэле, выступить за наш суверенитет <…> и гарантировать великую победу венесуэльского человеческого достоинства", - заявил президент, выступление которого транслировали местные телеканалы.

"Это тема не одной политической партии, не одного человека, а всех венесуэльцев, эта тема превосходит все партийные, идеологические, групповые различия, все возможные различия между нами, а наше общее великое согласие содержится в одной фразе: солнце Венесуэлы встает в Эссекибо", - заявил президент, подтвердив права Венесуэлы на спорную территорию Гайана-Эссекибо.

На запланированном на 3 декабря консультативном референдуме граждане должны ответить на пять вопросов. Пятый из них гласит: "Согласны ли вы с созданием штата Гайана-Эссекибо, разработкой ускоренного плана комплексного обслуживания нынешнего и будущего населения этой территории, что включает также предоставление гражданства и венесуэльского удостоверения личности в соответствии с Женевским соглашением и международным правом и приведет к включению указанного штата в состав территории Венесуэлы?"

Представители Гайаны 14 ноября обратились к Международному суду ООН с просьбой остановить запланированный референдум, который, как они считают, позволит Венесуэле силой захватить Гайану-Эссекибо. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в свою очередь защищала в Гааге право на проведение референдума. Ожидается, что председатель Международного суда ООН Джоан Донохью в четверг огласит решение по данному вопросу. Однако венесуэльские власти неоднократно указывали, что, в соответствии с конституцией страны, референдум состоится вне зависимости от судебного решения.

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Данная территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны. Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая считает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, заявляет, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.