США ждут, что Индия накажет причастных к планам убийства сикхского сепаратиста

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон отметила, что Вашингтон предоставляет Нью-Дели информацию, чтобы помогать в проведении внутреннего расследования

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация заявила властям Индии, что ожидает от них привлечения к ответственности причастных к якобы планировавшемуся убийству сикхского сепаратиста на американской территории. Об этом сообщила журналистам в среду руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Федеральная прокуратура в американском штате Нью-Йорк ранее в этот же день сообщила, что предъявила обвинения гражданину Индии Никхилу Гупте в причастности к этому заговору. Гупта был задержан в Чехии 30 июня. По версии американской стороны, он выполнял указания являвшегося организатором убийства индийского чиновника. Его имя и должность не раскрываются.

"Когда мы узнали о том, что обвиняемый по данному делу достоверно указал, что получил поручение организовать убийство от человека, который, согласно оценкам, является сотрудником правительства Индии, мы отнеслись к этим сведениям очень серьезно и провели обсуждение с индийским правительством на самом высоком уровне, чтобы выразить нашу обеспокоенность", - подчеркивается в заявлении Уотсон. "Правительство Индии ясно дало нам понять, что относится к этому серьезно и проведет расследование", - уточнила она. "Мы предоставляем информацию правительству Индии, чтобы содействовать ему в проведении внутреннего расследования. Мы продолжаем ожидать привлечения к ответственности", - добавила Уотсон.

Американский чиновник сообщил американским СМИ, в том числе журналистам газеты The New York Times, что президент США Джо Байден в связи с произошедшим поручил директору Центрального разведывательного управления Уильяму Бернсу посетить Индию. Он должен был заявить властям этой страны, что США считают якобы имевшую место подготовку к убийству недопустимой и ждут от Нью-Дели привлечения к ответственности причастных. Как уточнил американский чиновник, Байден также обсудил произошедшее с индийским премьер-министром Нарендрой Моди на полях саммита Группы двадцати в сентябре.

Газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что власти США сорвали заговор с целью убийства одного из лидеров сикхских сепаратистов на американской территории и выразили Нью-Дели обеспокоенность в связи с предполагаемой причастностью Индии к этому инциденту. Целью заговора, по сведениям издания, был Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Эта базирующаяся в США группировка выступает за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.