Al Jazeera: в ходе столкновений на Западном берегу погиб один палестинец

По информации телеканала, пятеро человек ранены

ДУБАЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Один палестинец был убит и еще пять ранены в ходе столкновений израильских военных и сил палестинского сопротивления на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, в результате столкновений сил палестинского сопротивления и израильских военных в городе Бейтуния на Западному берегу реки Иордан один гражданин Палестины погиб, "еще пять были ранены солдатами оккупационной [израильской] армии". Как отмечает телеканал, один из раненых остается в крайне тяжелом состоянии.