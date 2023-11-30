Лондон выделит шесть кораблей ВМС для защиты подводных оптоволоконных кабелей

По данным Минобороны королевства, британские суда присоединятся к первой совместной патрульной миссии Объединенных экспедиционных сил

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Шесть кораблей и вспомогательное судно ВМС Великобритании, а также самолет морского патрулирования P-8 Poseidon Королевских ВВС будут обеспечивать безопасность подводных коммуникационных кабелей на севере Европы. Как сообщило Минобороны королевства, британские корабли присоединятся к первой совместной патрульной миссии Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF).

Как сообщили в ведомстве, суда стран JEF (кроме Великобритании, это также Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония) будут вместе патрулировать "обширную область от Ла-Манша до Балтийского моря, демонстрируя оперативную совместимость сил JEF на море и в воздухе". Патрулироваться будут районы, "представляющие ключевой интерес". Помимо этого, будет осуществляться "усиленное наблюдение за морскими объектами" и обмен разведывательной информацией.

Британские суда должны выйти в море в начале декабря, а сама совместная миссия начнется в январе. Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута 28 ноября в ходе онлайн-встречи министров обороны всех 10 стран JEF.

Глава Минобороны королевства Грант Шэппс назвал соглашение историческим и беспрецедентным, подчеркнув, что оно позволит Великобритании и ее союзникам "защищать общую инфраструктуру, имеющую критическое значение, от потенциальных угроз".

"Соединенное Королевство и наши партнеры по JEF будут делать все для защиты наших общих интересов, и сегодняшняя демонстрация непоколебимого единства посылает ясно читаемый сигнал сдерживания, показывая, что мы готовы силой встретить любую потенциальную угрозу", - заявил Шэппс.

Созданные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы под командованием Соединенного Королевства не являются постоянными войсками. Участвующие в них страны периодически проводят совместные военные учения. В июне страны JEF заявили о том, что активизируют сотрудничество для "выявления, сдерживания и реагирования на угрозы в отношении критической подводной и морской инфраструктуры". В совместном заявлении десяти государств говорилось о наличии "общих вызовов, включая картографирование критически важной подводной и морской инфраструктуры российскими судами", что якобы указывает "на подготовку к возможным [актам] дестабилизации, а в худшем случае - и к диверсии".