Красный Крест содействовал освобождению 15 палестинских заключенных

В комитете отметили, что внсли вклад в операцию как нейтральная гуманитарная организация

ЖЕНЕВА, 30 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) оказал содействие в освобождении 15 палестинских заключенных. Об этом говорится в публикации, размещенной на его странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Наши команды только что способствовали освобождению и переводу 15 палестинских заключенных из израильских центров содержания под стражей в Рамаллу [на Западный берег реки Иордан]", - указывается в заявлении. МККК отметил, что внес вклад в операцию как нейтральная гуманитарная организация.

Красный Крест ранее сообщил о содействии в освобождении 16 заложников, удерживавшихся радикалами в секторе Газа.