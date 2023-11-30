CNN: Израиль может объявить эвакуацию жителей Газы обратно на север анклава

Мера призвана сократить число жертв среди мирного населения, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Израиль обсуждает с США возможность перемещения гражданских, которые ранее эвакуировались на юг сектора Газа, снова на север анклава, чтобы уменьшить число жертв среди мирного населения. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Представители администрации президента США Джо Байдена обсуждают с израильскими коллегами возможность защитить тысячи мирных жителей, бежавших с севера в южную часть Газы, если Израиль решит нанести удар по этому району. Как уточнил чиновник, одним из вариантов может быть эвакуация гражданского населения обратно на север. При этом телеканал отмечает, что большая часть севера анклава уже уничтожена в результате боевых действий и авиаударов Израиля.

Ранее многие политики и эксперты выступили с критикой требования Израиля об эвакуации населения Газы на юг. Так, специальный докладчик ООН по вопросу о достаточном жилище Балакришнан Раджгопал (США) расценил как "международное преступление" это распоряжение властей Израиля. Как подчеркнул эксперт, приказ об эвакуации более 1 млн человек из северной части сектора Газа в южную в условиях блокады и без предоставления адекватного жилья и гуманитарной помощи представляет собой жестокое и вопиющее нарушение международного права.

Министр обороны Израиля Йоав Галант подтвердил ранее в среду, что израильская армия намерена вскоре возобновить боевые действия в секторе Газа и планирует вести их на всей территории анклава.