В Таиланде сообщили об освобождении в общей сложности 23 соотечественников в секторе Газа

В МИД королевства отметили, что еще девять человек остаются в плену

БАНГКОК, 30 ноября. /ТАСС/. Число освобожденных таиландских заложников, которых удерживали палестинские радикалы в секторе Газа, достигло 23. Об этом сообщил МИД королевства.

"Посольство Королевства Таиланд в Тель-Авиве подтвердило, что пятая группа из четырех граждан была освобождена 29 ноября 2023 года и сейчас находится в медицинском центре "Шамир". <...> Таким образом, общее число освобожденных заложников достигло 23, при этом 9 все еще остаются в плену", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.