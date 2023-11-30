Президента Сербии пригласили посетить Казахстан в 2024 году

Александар Вучич и глава казахстанского МИД Мурат Нуртлеу на встрече также обсудили сотрудничество двух стран в военно-технической области, в сферах сельского хозяйства, туризма, образования и культуры

АСТАНА, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана ожидают президента Сербии Александара Вучича с визитом в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского МИД по итогам встречи в Белграде заместителя премьер-министра - министра иностранных дел республики Мурата Нуртлеу с сербским лидером.

"В ходе двусторонней встречи глава сербского государства с удовлетворением отметил высокий уровень двустороннего взаимодействия, развитие устойчивого политического диалога на высшем и высоком уровнях, а также эффективное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур. Нуртлеу передал президенту Сербии наилучшие пожелания и теплые слова приветствия от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и озвучил приглашение главы государства посетить Астану в следующем году", - говорится в тексте.

Казахстанский дипломат, находящийся в Белграде с официальным визитом, проинформировал Вучича о консультациях со своим сербским коллегой, во время которых были достигнуты договоренности об активизации всесторонних связей. "Астана и Белград имеют все основания гордиться доверительными отношениями, основанными на общих интересах", - заявил глава МИД.

Вучич и Нуртлеу также отметили наличие перспектив сотрудничества в военно-технической области, в сферах сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма, образования и культуры. Кроме того, они обменялись мнениями об актуальных вопросах глобальной и региональной безопасности.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Казахстана и вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич подписали в Белграде соглашение о военно-техническом сотрудничестве.