Эксперт заявил, что Киссинджер был одним из самых влиятельных дипломатов в США с 1945 года

Профессор Колумбийского университета и член Совета по международным отношениям Ричард Бетц подчеркнул, что даже после того, как Генри Киссинджер покинул госслужбу, он "имел влияние как общественно-политический обозреватель"

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /Корр. ТАСС Ульяна Полинова/. Американский дипломат Генри Киссинджер, умерший в среду в возрасте 100 лет, был одним из самых влиятельных государственных секретарей и помощников президента по национальной безопасности в США с 1945 года. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал профессор Колумбийского университета и член Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) Ричард Бетц.

"Киссинджер был одним из самых влиятельных государственных секретарей и советников по национальной безопасности с 1945 года. Возможно, самым влиятельным <...>. Он пользовался огромным влиянием, когда находился на посту", - отметил Бетц, добавив, что даже после того, как Киссинджер покинул госслужбу, он "имел влияние как общественно-политический обозреватель" и некоторые политики "находились под влиянием его идей".

При этом профессор указал, что в последнее время Киссинджер не играл прямой роли в американской политике и его смерть "не окажет никакого влияния на внешнюю политику США".

29 ноября организация Kissinger Associates сообщила о смерти Киссинджера. 27 мая 2023 года политическому и государственному деятелю исполнилось 100 лет.

О бывшем госсекретаре США

Генри Киссинджер (полное имя - Генри Альфред Киссинджер, имя при рождении - Хайнц Альфред Киссингер) родился 27 мая 1923 года в баварском городе Фюрт в Германии в еврейской семье. Его отец был школьным учителем, мать - домохозяйкой. В 1938 году они эмигрировали в США, все их родственники, оставшиеся в Германии, погибли во время Холокоста.

Президент Ричард Никсон (1969-1974) назначил Киссинджера руководителем Совета национальной безопасности. Этот пост он занимал с января 1969 года по ноябрь 1975 года, а с сентября 1973 года был также госсекретарем. Это единственный случай в истории США, когда один человек занимал две эти должности одновременно. Пост госсекретаря Киссинджер сохранил за собой и при Джеральде Форде (1974-1977). Все эти годы он играл ведущую роль во внешней политике США. С его именем связаны многие дипломатические шаги, в том числе инициатива проведения политики разрядки, результатом которой стало значительное ослабление напряжения в советско-американских отношениях и снижение накала противостояния социалистических и капиталистических стран.

Покинув госслужбу, Киссинджер стал преподавать в Институте международных отношений при Джорджтаунском университете. В 1982 году он создал компанию Kissinger Associates, предоставляющую консалтинговые услуги политикам и бизнесменам.

Киссинджер неоднократно приезжал в Россию. Во время этих поездок он более 10 раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным (первая встреча состоялась в июле 2001 года, последняя - 29 июня 2017 года). Он считал, что "к России нужно относиться как к важному элементу в новой системе глобального равновесия" и что "баланс между Россией и США укрепит стабильность в мире". Неоднократно высказывал мнение, что Вашингтону необходимо "признать гегемонию России" в бывших советских республиках от Белоруссии до Казахстана.

Киссинджер - автор многочисленных трудов по внешней политике США, в том числе мемуаров. Некоторые из них переведены на русский язык, среди них "Ядерное оружие и внешняя политика" (1959), "Годы в Белом доме" (1979), "Переломные годы" (1982), "Дипломатия" (1997), "Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии для XXI века" (2002), "О Китае" (2011), "Мировой порядок" (2014).