Си Цзиньпин заявил о важности общей безопасности в палестинском вопросе

Председатель КНР отметил, что палестино-израильский конфликт лежит в основе ближневосточной проблемы

ПЕКИН, 30 ноября. /ТАСС/. Концепция общей безопасности должна лежать в основе урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

"Горькие уроки цикличного палестино-израильского конфликта в полной мере демонстрируют, что только путем отстаивания концепции общей безопасности можно достичь устойчивой безопасности", - приводит слова главы китайского государства агентство Xinhua.

Палестинский вопрос лежит в основе ближневосточной проблемы, констатировал Си Цзиньпин. Суть палестино-израильского конфликта, подчеркнул он, заключается в давно назревшей необходимости реализации законного национального права палестинского народа на создание независимого государства.