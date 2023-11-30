СМИ: израильские военные окружили больницу в палестинском городе Тулькарм

По информации агентства WAFA, ЦАХАЛ препятствует работе машин скорой помощи

ДУБАЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Военные Израиля окружили больницу "Табет" в палестинском городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

По его данным, силы израильской армии (ЦАХАЛ) препятствуют работе машин скорой помощи, останавливают и обыскивают их. Также допросам подвергаются их водители.

В свою очередь телеканал Al Jazeera, проанализировавший несколько видеозаписей, опубликованных палестинскими платформами, сообщает о присутствии израильской бронетехники в непосредственной близости от больницы. Другие видеозаписи свидетельствуют о том, что идет штурм города Тулькарм и осуществляются аресты палестинцев.