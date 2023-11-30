Филиппины обсудят с Ираном вопрос освобождения 17 моряков с захваченного хуситами судна

Филипппинский президент Фердинанд Маркос - младший отметил, что в связи с этим решил не присутствовать на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае

БАНГКОК, 30 ноября. /ТАСС/. Филиппины направят делегацию в Иран для проведения переговоров по вопросу освобождения 17 филиппинских моряков, которые находились на борту израильского грузового судна Galaxy Leader, захваченного в Красном море движением йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах". Об этом на странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший.

"В свете значимости событий, связанных с захватом в заложники 17 филиппинских моряков в Красном море, я принял решение не присутствовать завтра на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае. Сегодня я созову совещание, чтобы способствовать отправке делегации высокого уровня в Тегеран с целью оказания необходимой помощи нашим морякам", - написал он.

19 ноября телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что хуситы захватили в водах Аденского залива израильское грузовое судно Galaxy Leader. Представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа подтвердил захват судна, добавив, что оно было отбуксировано к побережью Йемена, экипаж задержан. Власти Израиля осудили захват Galaxy Leader и возложили вину на Иран. Пресс-служба армии еврейского государства опровергла информацию о том, что судно является израильским.

По данным сервиса Marine Traffic, судно следовало под флагом Содружества Багамских Островов. Позже агентство Kyodo проинформировало, что оператором Galaxy Leader является японская компания Nippon Yusen. По его сведениям, на борту находились 25 членов экипажа из Болгарии, Мексики, Румынии, с Украины и Филиппин, граждан Израиля и Японии в команде не было. Судно принадлежит компании из Великобритании.