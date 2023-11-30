ХАМАС заявило об отказе Израиля принять новый список заложников для обмена

Как утверждает радикальное движение, группа должны была состоять из семи женщин и детей

ДУБАЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило об отказе Израиля принять список новой группы заложников для освобождения и продлить действие соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в ее Telegram-канале.

В тексте утверждается, что израильские власти "отказались принять группу из семи женщин и детей из числа заложников и тела еще трех задержанных [радикалами], погибших в результате сионистской бомбардировки сектора Газа, в обмен на продление временного гуманитарного перемирия".

Ранее вооруженное крыло ХАМАС обратилось к своим бойцам в секторе Газа с просьбой "быть готовыми возобновить бои с Израилем", если временное перемирие, срок действия которого истекает в четверг, не будет продлено. "Бригады [Иззэддина] аль-Кассама" просят свои силы поддерживать высокую боевую готовность в последние часы перемирия", - указывалось в заявлении ХАМАС.