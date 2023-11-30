В Индии заявили, что поставили инклюзивность в центр председательства в G20

Премьер-министр республики Нарендра Моди отметил, что его страна также включила проблемы глобального Юга в международный дискурс

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 ноября. /ТАСС/. Индия, которая занимала пост председателя "Большой двадцатки" (G20), поставила в центр своего председательства в объединении инклюзивность и многосторонность. Об этом написал премьер-министр республики Нарендра Моди в программной статье "Председательство Индии в "Большой двадцатке" знаменует рассвет нового многостороннего сотрудничества" по итогам завершающегося 30 ноября председательства Индии в G20. Статья опубликована на сайте премьера и в ведущих газетах страны.

"Инклюзивность была в центре нашего председательства. Включение Африканского союза в качестве постоянного члена G20 добавило в форум 55 африканских стран, расширив его до 80% мирового населения. Эта активная позиция способствовала более всестороннему диалогу о глобальных проблемах и возможностях", - написал премьер.

Он отметил, что Нью-Дели провел первый в своем роде саммит "Голос глобального Юга", созванный Индией дважды, что "ознаменовало новый рассвет многосторонности". "Индия включила проблемы глобального Юга в международный дискурс и открыла эпоху, когда развивающиеся страны займут свое законное место в формировании глобальной истории", - сказал Моди.

"Вместе с тем Индия берет на себя ведущую роль в реформах ООН, особенно в реструктуризации главных органов, таких как Совет Безопасности ООН, которые обеспечат более справедливый мировой порядок", - указывается в статье главы индийского правительства.