Премьер Непала пригласил Путина посетить его страну

Пушпа Камал Дахал также сам готов поехать в Россию

КАТМАНДУ, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал приглашает президента РФ Владимира Путина посетить Непал или сам готов поехать в Россию. Как сообщил глава непальского правительства в эксклюзивном интервью ТАСС, по его мнению, в отношениях двух стран настало время для визита на высоком или даже на высшем уровне.

"Надеемся на визит высокого уровня, который крайне необходим. В том числе, возможно, и визит на высшем уровне", - сказал премьер. "Я буду рад видеть Владимира Путина в Непале. При этом я и сам готов поехать в Россию", - подчеркнул он.

Глава непальского правительства отметил, что он встречался с Путиным в Индии, когда в Гоа одновременно проходили саммиты БРИКС и Инициативы стран Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству в 2016 году. "Я там был как премьер Непала в ходе своего второго срока. Но, к сожалению, это была не двусторонняя встреча, а беседа в рамках коллективного обсуждения. Уверен, что визит высокого уровня между нашими странами позволит добиться значительного прогресса по всем направлениям", - добавил Пушпа Камал Дахал.

Премьер-министр Непала - генеральный секретарь Объединенной коммунистической партии Непала (маоистской), командующий революционной группировкой в ходе гражданской войны, продолжавшейся с 1996 по 2006 год, когда он вел борьбу в подполье и даже получил политический псевдоним товарищ Прачанда (Грозный). После падения монархии в стране в 2008 году Прачанда был главой нескольких правительств (с августа 2008 по май 2009 года, с августа 2016 по май 2017 года и с 26 декабря 2022 года по настоящее время). Он впервые согласился дать интервью для российской прессы.