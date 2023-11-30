Премьер Непала призвал восстановить прямое авиасообщение между Москвой и Катманду

Пушпа Камал Дахал отметил, что страна, в отличие от некоторых западных стран, готов принимать российские самолеты без каких-либо вопросов

КАТМАНДУ, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал в эксклюзивном интервью ТАСС призвал восстановить прямое авиасообщение между Москвой и Катманду, которое прекратилось в 2004 году.

"Мы должны запустить процесс восстановления прямого авиасообщения. С нашей стороны нет никаких проблем", - сказал премьер.

Он добавил, что Непал, в отличие от некоторых западных стран, готов принимать российские самолеты без каких-либо вопросов.

"Нам известно, что после начала российско-украинского конфликта некоторые страны видят сложности в отношениях с Россией, но в нашем случае никаких проблем нет", - подчеркнул Дахал.

Премьер-министр Непала - один из самых известных политиков Южной Азии: генеральный секретарь Объединенной коммунистической партии Непала (маоистской), командующий революционной группировкой в ходе гражданской войны, продолжавшейся с 1996 по 2006 год, когда он вел борьбу в подполье и даже получил политический псевдоним товарищ Прачанда (Грозный). После падения монархии в стране в 2008 году Прачанда был главой нескольких правительств (с августа 2008 по май 2009 года, с августа 2016 по май 2017 года и с 26 декабря 2022 года по настоящее время). Он впервые согласился дать интервью для российской прессы.