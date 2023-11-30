Моди предложил перейти к ориентированному на человека прогрессу

Премьер-министр Индии отметил, что председательство страны в "Большой двадцатке" знаменует рассвет нового многостороннего сотрудничества

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 ноября. /ТАСС/. Индия в "Большой двадцатке" (G20) стремилась предложить миру переход к прогрессу, ориентированному не на ВВП, а на человека. Об этом написал премьер-министр республики Нарендра Моди в программной статье по итогам завершающегося 30 ноября председательства Индии в G20.

"Заняв пост председателя "Большой двадцатки", Индия стремилась предложить миру альтернативу статус-кво, переход от прогресса, ориентированного на ВВП, к прогрессу, ориентированному на человека. Индия стремилась напомнить миру о том, что нас объединяет, а не о том, что нас разделяет", - пишет глава индийского правительства в статье под названием "Председательство Индии в "Большой двадцатке" знаменует рассвет нового многостороннего сотрудничества", которая опубликована на сайте премьера и в ведущих газетах страны.

"Когда мы взяли на себя эту ответственность в прошлом году, глобальный ландшафт столкнулся с многогранными проблемами: восстановлением после пандемии COVID-19, надвигающимися климатическими угрозами, финансовой нестабильностью и долговым кризисом в развивающихся странах, и все это на фоне упадка многосторонности", - отметил Моди.

Он указал, что в этот критический момент для реализации повестки на период до 2030 года Индия представила план действий G20 по ускорению прогресса в достижении целей устойчивого развития, "приняв широкий, ориентированный на действия подход к взаимосвязанным вопросам, включая здравоохранение, образование, гендерное равенство и экологическую устойчивость".

"Индия добилась того, чтобы международное внимание было направлено на более широкие цели развития, что соответствует мандату G20", - подчеркнул премьер.