СМИ: военные Гайаны и США встретились для углубления сотрудничества

По информации Guyana Chronicle, встречи прошли на фоне обострения отношений Гайаны с Венесуэлой из-за территориальных претензий Каракаса

ГАВАНА, 30 ноября. /ТАСС/. Представители армии США встретились со своими коллегами из Гайаны на территории южноамериканской страны для обсуждения углубления сотрудничества и консультаций. Об этом в среду сообщает газета Guyana Chronicle.

Издание отмечает, что стороны обсудили предстоящие мероприятия, "включающие сессии стратегического планирования и процессы, направленные на повышение военной готовности и возможностей обеих стран реагировать на угрозы безопасности". С 2022 года специализированное подразделение армии США, созданное для консультирования и помощи странам-партнерам, провело несколько совместных учений с военными Гайаны.

Встречи прошли на фоне обострения отношений Гайаны с Венесуэлой из-за территориальных претензий Каракаса. Власти Венесуэлы планируют провести 3 декабря консультативный референдум в защиту прав Боливарианской Республики на спорную с Гайаной территорию к западу от реки Эссекибо.

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.