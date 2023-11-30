По информации Financial Times, генеральный директор МАГАТЭ также призвал мировые державы не упускать из виду риски, связанные с накоплением им запасов обогащенного урана

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал мировых лидеров возобновить диалог с Ираном по его ядерной программе. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Как утверждает издание, генеральный директор МАГАТЭ призвал мировые державы возобновить переговоры с Ираном и не упускать из виду риски, связанные с накоплением им запасов обогащенного урана. "Необходимо воссоздать систему диалога с Ираном", - приводит газета слова Гросси. Он отметил, что ситуация вокруг ядерной программы Тегерана "очень неопределенная", и призвал страны "сесть и возобновить взаимодействие".

"Попытка вернуть [ядерную сделку] в рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не сработает. <...> Вы все еще можете называть это СВПД, но это должен быть СВПД 2.0 или что-то в этом роде, потому что вам придется адаптироваться", - пояснил Гросси.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Ирана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями Ирана завершился в Вене без какого-либо результата.