WSJ: чиновники США и Израиля обсуждают идею высылки тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа

По информации газеты, эта идея рассматривается в рамках переговоров о том, кто будет управлять анклавом, когда конфликт закончится

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Чиновники США и Израиля обсуждают идею высылки тысяч боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа, чтобы сократить период военных действий. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее информации, официальные лица Израиля и США обсуждают идею высылки тысяч боевиков из сектора Газа для сокращения срока боевых действий. Эта идея рассматривается в рамках переговоров о том, кто будет управлять анклавом, когда конфликт закончится, чтобы не повторилось нападение, подобное событиям 7 октября. Одно из предложений о том, как управлять сектором Газа после ХАМАС, разработано израильским военным аналитическим центром. Оно предусматривает создание "безопасных зон, свободных от ХАМАС", которыми будет управлять новая власть в анклаве с опорой на Саудовскую Аравию и ОАЭ, пишет газета.

Также обсуждается вопрос вывода боевиков ХАМАС и их семей, чтобы можно было быстрее приступить к восстановлению сектора Газа после окончания конфликта, утверждает издание.

Как сообщает The Wall Street Journal, несмотря на временную паузу в боевых действия, начавшуюся в пятницу, до сих пор не сформировался консенсус по фундаментальным вопросам. Между США, Израилем и арабскими странами нет согласия в вопросе о том, кто должен управлять сектором Газа, и кто должен обеспечивать его безопасность. Вашингтон и Тель-Авив расходятся во мнении, какую роль в анклаве должна играть Палестинская национальная администрация.