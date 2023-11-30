ХАМАС сообщило, что будет использовать показания заложников в исках в МУС против Израиля

Это делается с целью привлечения к ответственности израильского министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, заявил член политбюро радикального палестинского движения Усама Хамдан

СТАМБУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Свидетельства находившихся в плену у Израиля палестинских заложников будут использованы для составления исков в Международный уголовный суд (МУС) с целью привлечения к ответственности израильского министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира за преступления, совершенные в Газе. Об этом сообщил член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан турецкой газете Yeni Safak.

"Наши 150 освобожденных палестинских братьев и сестер рассказывают всему миру о жестокости и преследованиях, которым они подвергались. <…> Мы примем заявления и свидетельства заложников и будем использовать их в качестве доказательств для привлечения к ответственности судом в Гааге министра национальной безопасности сионистского правительства Бен-Гвира за совершенные им преступления", - сказал представитель ХАМАС.

Он отметил, что ХАМАС выступает за прекращение огня. "Но если Израиль захочет эскалации войны, мы готовы ответить всеми силами", - предупредил Хамдан.

Ранее сообщалось, что израильские власти и ХАМАС достигли договоренности о продлении еще на один день перемирия в секторе Газа.